Gerüchte um Nordkoreas Diktator : Wo ist eigentlich Kim Jong Un?

Pjöngjang Nordkoreas Machthaber ist seit zwei Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten, nicht einmal bei den Geburtstagsfeierlichkeiten für seinen Großvater. Von Herzproblemen ist die Rede. Doch angesichts der schütteren Quellenlage ist höchste Vorsicht angebracht.

Nun brodelt die Gerüchteküche: Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf einem anonymen Regierungsbeamten, dass Kim nach einer Herzoperation in „kritischem Zustand“ sei. Tatsächlich ist Kim seit dem 11. April nicht mehr in den staatlichen Medien aufgetaucht.

Das Gerücht basiert auf einen Artikel des Fachmediums Daily NK in Seoul, das überwiegend von nordkoreanischen Flüchtlingen betrieben wird, die ein Netzwerk an Informanten in ihrem Heimatland unterhalten. Eine jener Quellen sagte Daily NK, Kim leide bereits seit August unter Herzproblemen. Kurz nach dem 11. April sei Nordkoreas Machthaber in ein Krankenhaus eingeliefert worden.