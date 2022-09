Fauxpas oder Absicht? : Biden ruft bei Auftritt offenbar tote Abgeordnete auf

Washington Bei einer vom Weißen Haus organisierten Konferenz zum Kampf gegen den Hunger rief US-Präsident Joe Biden offenbar eine Wochen zuvor verunglückte Kongressabgeordnete auf. Laut der Regierungssprecherin war das Absicht – doch viele hegen Zweifel.

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Auftritt eine vor Wochen tödlich verunglückte Kongressabgeordnete aufgerufen. „Volksvertreterin Jackie, sind Sie hier? Wo ist Jackie?“, fragte Biden am Mittwoch bei einer vom Weißen Haus organisierten Konferenz zum Kampf gegen den Hunger, als er Parlamentariern für deren Engagement dankte. „Ich denke, sie wollte wohl nicht hier sein.“ Biden meinte die republikanische Abgeordnete Jackie Walorski, die Anfang August bei einem Autounfall in ihrem Heimatstaat Indiana ums Leben kam.

Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre erklärte später, dass der Präsident zu jenem Zeitpunkt mit seinen Gedanken sehr bei Walorski gewesen sei. Schließlich wolle Biden an diesem Freitag mit deren Angehörigen zusammentreffen, wenn er ein Gesetz unterzeichne, durch das eine Veteranenklinik in Indiana nach der Kongressabgeordneten benannt werden solle, sagte Jean-Pierre. Auch nach wiederholten Nachfragen von Journalisten, ob es sich nicht doch um einen Fauxpas Bidens gehandelt habe, blieb die Sprecherin bei der Darstellung und wollte sich auch nicht im Namen Bidens bei Walorksis Familie entschuldigen. „Meine Antwort wird sich bestimmt nicht ändern“, betonte Jean-Pierre.

Im August prallte eine Autofahrerin in Walorskis Wahlkreis in Indiana frontal mit einem Geländewagen zusammen, in dem die Politikerin und zwei ihrer Mitarbeiter saßen. Alle Beteiligten starben. Zu jenen, die kurz darauf kondolierten, gehörten auch Biden und First Lady Jill.