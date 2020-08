Der Hunger nimmt weltweit zu : Wo Corona vor allem Kinder tötet

Haboue Solange Boue ist auf diesem Foto einen Monat alt. Das Mädchen leidet unter starker Unterernährung. Seine Mutter hungert auch und kann ihr Kind deswegen nicht mehr stillen. Im Krankenhaus von Hounde im Südwesten von Burkina Faso erhält es eine Infusion. Foto: AP/Sam Mednick

Hounde Die Pandemie und die Beschränkungen, die sie verursacht, haben die Lage für viele arme Menschen dramatisch verschlimmert. In vielen Ländern wird gehungert und die Kinder sind die ersten Opfer.

Von Lori Hinnant und Sam Mednick

(ap) Die kleine Haboue Solange Boue hat die Hälfte ihres Körpergewichts verloren. Vor einem Monat wog sie noch 2,5 Kilo, aber wegen geschlossener Märkte aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Burkina Faso hat ihre Familie weniger Gemüse verkauft. Ihre Mutter ist selbst zu unterernährt, um sie zu stillen. „Mein Kind“, flüstert Danssanin Lanizou und versucht, ihre Tränen zurückzuhalten, während sie eine Decke zurückschlägt und die hervorstehenden Rippen ihres Babys zeigt. Die Kleine wimmert leise.

In vielen Teilen der Welt verstärken das Coronavirus und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens den Hunger in Gegenden, die ohnehin schon unter Nahrungsmittelknappheit leiden. In Burkina Faso ist eines von fünf kleinen Kindern chronisch unterernährt. Die Preise für Lebensmittel sind gestiegen, zwölf Millionen der 20 Millionen Einwohner haben nicht genug zu essen.

Info Hunger ist in vielen Ländern chronisch Definition Laut Uno ist chronischer Hunger der Zustand, der eintritt, wenn ein Mensch dauerhaft weniger als 2100 Kilokalorien pro Tag zur Verfügung hat. Ferner gibt es Hunger, der durch akute Hungersnöte entsteht. Verteilung 98 Prozent der Hungernden leben in Entwicklungsländern – vor allem in Asien, gefolgt von Afrika.

Lanizous Ehemann Yakouaran Boue verkaufte Zwiebeln, um davon Samen und Dünger zu kaufen, aber dann schlossen die Märkte. Jetzt verkauft sich ein 50-Kilo-Sack Zwiebeln für einen Dollar weniger, das bedeutet weniger Samen und im nächsten Jahr weniger Ernte. „Ich befürchte, dass wir dieses Jahr nicht genügend Essen haben, um sie zu füttern“, sagt er, während er seine Tochter anblickt. „Ich habe Angst, dass sie stirbt.“

Von Lateinamerika über Südasien bis Subsahara-Afrika steht mehr Familien eine Zukunft ohne ausreichend Nahrung bevor. Etwa 128.000 kleine Kinder werden voraussichtlich während der ersten zwölf Monate der Pandemie verhungern, warnte die Uno Ende Juli. Schon im April hatte der Vorsitzende des Welternährungsprogramms, David Beasley, davor gewarnt, dass der Wirtschaftsabschwung wegen der Pandemie Hungersnöte „biblischen Ausmaßes“ verursachen würde. Eine Hungersnot bedeutet unter anderem, dass 30 Prozent der Bevölkerung ausgezehrt sind.

Die UN-Agentur schätzte im Februar, vor Corona, dass etwa in Venezuela einer von drei Menschen hungerte, weil die Inflation die Löhne auffraß und viele Menschen zwang, ins Ausland zu fliehen. Dann kam das Virus.„Die Eltern der Kinder haben keine Arbeit“, sagt Annelise Mirabal, die mit einer Stiftung zusammenarbeitet, die sich um unterernährte Kinder in Maracaibo kümmert. Die Stadt ist am schlimmsten von der Pandemie getroffen.

„Jeden Tag nehmen wir ein unterernährtes Kind auf“, sagt Francisco Nieto, der im Krankenhaus im Bundesstaat Táchira arbeitet, an der Grenze zu Kolumbien. Vielen Kindern sehe man den Hunger an, sie sehen aus „wie Kinder, wie wir sie eine lange Zeit nicht in Venezuela gesehen haben“.

Jetzt sind viele der neuen Patienten die Kinder von Migranten, die aus Peru, Ecuador oder Kolumbien zurückgekehrt sind, wo sie während der Pandemie ihre Arbeit verloren haben und kein Essen mehr kaufen konnten. Im Mai seien nach zwei Monaten der Quarantäne zwei 18 Monate alte Zwillinge ins Krankenhaus gekommen, deren Körper wegen der Unterernährung aufgebläht waren. Ihre Mutter hatte keine Arbeit und lebte mit ihrer Mutter zusammen. Sie sagte dem Arzt, sie habe den Kindern nur ein Getränk aus gekochten Bananen geben können.

„Nicht mal einen Cracker? Etwas Huhn?“, fragte er. „Nichts“, antwortete die Großmutter. Als die Ärzte versuchten, sie zu behandeln, habe einer der Jungen Stoffwechselstörungen bekommen. Acht Tage später starb er.

Hilfsorganisationen hätten für etwas Entlastung gesorgt, ihre Arbeit sei jedoch durch Coronavirus-Quarantänen eingeschränkt gewesen, sagt Nieto. Eine Einrichtung, in die unterernährte Kinder übergangsweise nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus kamen, ist nicht mehr in Betrieb. Die Kinder werden nun direkt zurück zu ihren Familien gebracht, von denen viele weiterhin nicht in der Lage sind, sie angemessen zu ernähren.

In Afghanistan hindern Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus Familien daran, ihre Kinder für Lebensmittel und Hilfe ins Krankenhaus zu bringen. Im Indira-Gandhi-Krankenhaus in der Hauptstadt Kabul seien nur drei oder vier unterernährte Kinder angekommen, sagt Nematullah Amiri: „Der Transport zwischen Kabul und den Provinzen war nicht regelmäßig erlaubt, und die Leute hatten auch Angst vor dem Coronavirus.“ Vergangenes Jahr kamen zehn Mal so viele unterernährte Kinder. Laut der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gilt das gleiche in vielen anderen Ländern.

In Afghanistan hat die Zahl unterernährter Kinder von 690.000 im Januar auf 780.000 zugenommen, wie Unicef berichtete. Lebensmittelpreise stiegen um mehr als 15 Prozent. Eine Studie der Johns-Hopkins-Universität zeigte kürzlich, dass dadurch zusätzlich 13.000 Kinder unter fünf Jahren sterben könnten. Vier von zehn afghanischen Kindern sind bereits in ihrer Entwicklung zurückgeblieben, eine Folge von schlechter Ernährung. Die meisten können solche Unterernährung niemals aufholen – ein Faktor, der später einmal die Produktivität armer Länder dämpft, wie ein im Juli publizierter Bericht des Thinktanks Chatham House zeigt.

Im Jemen haben die Einschränkungen zu blockierten Hilfslieferungen, verzögerten Lohnzahlungen und steigenden Lebensmittelpreisen geführt. Das ärmste Land der arabischen Welt leidet unter wegfallenden Geldzahlungen aus dem Ausland und einem großen Einbruch internationaler Hilfszahlungen. Jemen befindet sich am Rande einer Hungersnot, wie das Frühwarnsystem Fewsnet berichtete. Es nutzt Umfragen, Satellitendaten und Wetterberichte, um die jeweiligen Orte zu identifizieren, die Hilfe am nötigsten haben. Ein Unicef-Bericht sagte voraus, dass die Zahl der unterernährten Kinder bis zum Ende des Jahres 2,4 Millionen erreichen könnte, ein Zuwachs von 20 Prozent.

Wenige Tage nachdem der sieben Monate alte Issa Ibrahim das medizinische Zentrum im verarmten nördlichen Bezirk Hadscha verlassen hatte, erlag er den Folgen der Unterernährung. Seine Mutter fand seinen Körper, leblos und kalt. Fatma Nasser, die 34-jährige Mutter von sieben Kindern, ist eine von drei Millionen Vertriebenen im Jemen, die nicht genug Geld haben, um sich und ihre Kinder zu ernähren. Sie hat eine Mahlzeit am Tag.

Ibrahim Nasser, der Vater der Kinder, verlor seine einzige Einnahmequelle als Fischer, als die Straßen wegen des Coronavirus gesperrt wurden. Die Milch der Mutter versiegte, und das Baby lebte von Säuglingsnahrung. Ärzten zufolge nutzen viele Familien jedoch weniger Milchpulver, um Geld zu sparen, und die Babys bekommen häufig nicht genügend Nahrung.

Auch im Sudan leben 9,6 Millionen Menschen von einer Mahlzeit zur nächsten in akuter Lebensmittelunsicherheit. Die Zahl nahm im Vergleich zum vergangenen Jahr um 65 Prozent zu. Und auch im Sudan haben Ausgangsbeschränkungen Millionen Menschen um Arbeit und Einkommen gebracht. Wertschöpfungsketten sind zusammengebrochen. Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs wirken sich auf die landwirtschaftliche Produktion aus. Angesichts einer Inflation von 136 Prozent haben sich die Preise für Güter des Grundbedarfs mehr als verdoppelt.

„Es war niemals einfach, aber jetzt verhungern wir, essen Gras, Unkraut, einfach Pflanzen von der Erde“, sagt Ibrahim Jussef, Direktor des Camps Kalma, in dem Binnenvertriebene des vom Krieg verwüsteten Süd-Darfur leben. Die Wirtschaft des Sudan war schon vor der Pandemie eingebrochen, und Naturkatastrophen verschlimmerten die Lage. Im Vergleich zum vergangenen Jahr produziert das Land nur 57 Prozent des Getreides, vor allem aufgrund von Schädlingen und Überflutungen.