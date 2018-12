Bei seiner jährlichen Pressekonferenz: Putin begrüßt US-Truppenabzug aus Syrien

Wladimir Putin während seiner alljährlichen Pressekonferenz am Donnerstag Foto: AFP/ALEXANDER NEMENOV

Moskau Einmal im Jahr hält Wladimir Putin Hof vor der Presse. Angekündigt sind Äußerungen zur Wirtschaft. Doch der russische Präsident spricht gewohnt gerne über internationale Politik. So ging es um den Kampf gegen den IS und die Gefahr eines Atomkriegs.

Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt den angekündigten Abzug aller US-Truppen aus Syrien. Bei seiner jährlichen großen Pressekonferenz in Moskau sprach er von einer „korrekten“ Entscheidung. Er teile auch die Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, dass die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien weitgehend besiegt sei, sagte Putin am Donnerstag. Allerdings sehe er noch keine Anzeichen für den Abzug.