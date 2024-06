„Nichts, was bei uns Besorgnis auslösen würde“ Putin unterstützt russische Zusammenarbeit mit AfD

Kremlchef Wladimir Putin hat Treffen russischer Vertreter mit Repräsentanten der in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD verteidigt. „Wir werden mit allen zusammenarbeiten, die mit Russland kooperieren wollen“, sagte Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit Vertretern großer internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur, in St. Petersburg. Obwohl der angebliche Kampf gegen Neonazis als Putins offizielle Begründung für den Krieg in der Ukraine dient, sagte er über die Entwicklung in Deutschland: „Wir sehen keine Anzeichen von Neonazismus in den Handlungen der AfD.“