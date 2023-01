Zum Krieg in der Ukraine Ein brutaler Abnutzungskampf

Keine Atempause im Ukraine-Krieg. Das neue Jahr hat dort begonnen wie das alte endete. Mit Raketenangriffen, Tod und Vergeltung. Kreml-Herrscher Wladimir Putin geht seinen verbrecherischen und destruktiven Weg weiter. Er will die Ukraine, wenn er sie schon nicht komplett erobern kann, dann doch so weit wie möglich zerstören. Seine Truppen haben sich mittlerweile tief in den Osten des angegriffenen Landes zurückgezogen, weil sie bei ihrem Vormarsch auf Gebiete westlich des Flusses Dnipro nicht vorankommen. Putin schickt Drohnen, die ihm Iran liefert. Er terrorisiert die Zivilbevölkerung, greift die Energie- und Stromversorgung an. Die Menschen sollen frieren. Putin hat die Sprache der Politik verlernt. Er kennt nur noch die Sprache der Gewalt. So will er den Willen der Bevölkerung brechen, die Einheit des Landes spalten. Die Ukraine hat in diesen Tagen mit einem Luftangriff auf eine Kaserne geantwortet und will dabei in der Region Cherson 500 Kreml-Soldaten verletzt oder getötet haben. Nach ukrainischer Zähl- und Lesart sollen in den bald elf Monaten dieses Krieges mehr als 100.000 russische Soldaten gestorben sein. Wenn es nur die Hälfte sind, ist der Blutzoll, den Putin seinen Truppen abverlangt hat, immer noch unermesslich hoch.