Jährliche Pressekonferenz : Die Putin-Show

Moskau Die jährlichen Pressekonferenzen Wladimir Putins sind berühmt und berüchtigt - nicht nur für ihre extreme Dauer. Dieses Jahr gab sich Russlands Präsident ganz sanft.

Wladimir Putin ist immer trefflich gelaunt, wenn er sich der Öffentlichkeit stellt. Er bringt meist auch gute Kondition und Ausdauer mit. Die 14. Jahrespressekonferenz im Moskauer Internationalen Handelszentrum brach zwar nicht den Rekord von vier Stunden und mehr als 40 Minuten aus dem Jahr 2008. Mit dreidreiviertel Stunden war es für den 66-Jährigen aber doch ein Achtungserfolg. Für Rekorde sorgten hingegen die Berichterstatter – mit 1702 Anmeldungen aus Nah und Fern kamen so viele wie nie zuvor. Russlands Präsident hat offenbar an Anziehungskraft zuletzt nichts eingebüßt – auch wenn Wahlergebnisse und Proteste in den Regionen andere Interpretationen nahelegen.