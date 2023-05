Putins Show Wahnsinn mit Methode

Seinen verbrecherischen Angriffskrieg in der Ukraine deutet der russische Präsident in einen Abwehrkampf gegen westliche Aggressoren um. Seine faschistoide Kremlclique erhebt er in den Rang der letzten „heiligen Krieger“ gegen die Neonazis, die er nicht mehr nur in Kiew wittert, sondern überall im Westen. Er, der ein Nachbarland von der politischen Landkarte tilgen will, beschwört die drohende Vernichtung Russlands.