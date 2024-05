79. Jahrestag des Weltkriegsendes Putin droht bei Weltkriegsgedenken erneut westlichen Partnern der Ukraine

Putin hatte die 1991 von Russland und weiteren Mitgliedsstaaten beschlossene Auflösung der Sowjetunion als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Die Sowjetunion, zu der auch die Ukraine gehörte, spielte eine wichtige Rolle im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Die übrigen Siegermächte waren die USA, Großbritannien und Frankreich. Die Kapitulation der Wehrmacht war 1945 am 8. Mai mitteleuropäischer Zeit und am 9. Mai Moskauer Zeit in Kraft getreten.