“Ich bereue nichts“ Kreml-Kritiker Kara-Mursa drohen 25 Jahre Straflager

Dies wird auch dem 41-Jährigen Kara-Mursa vorgeworfen, dazu Hochverrat und weitere Anklagepunkte. In der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft bei einer Anhörung hinter verschlossenen Türen 25 Jahre Haft für Kara-Mursa beantragt. Russische Medien zitierten die Anwältin Maria Esimont am Donnerstag mit den Worten, nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll die Haft in einem Straflager mit „strengem Regime“ unter harten Bedingungen verbüßt werden.