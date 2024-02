Trauer um Kremlgegner Nawalnaja veröffentlicht Bild mit Tochter

Nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny in einem Straflager hat seine Frau Julia das erste gemeinsame Bild mit der trauernden Tochter Darja veröffentlicht. „Mein süßes kleines Mädchen. Ich bin ja zu dir geflogen, um dich zu umarmen und zu unterstützen, aber du sitzt da und unterstützt mich“, schrieb Julia Nawalnaja in einem am Donnerstag bei Instagram veröffentlichten Beitrag. „Du bist so stark, so mutig und standhaft. Wir werden mit allem fertig, mein Herz. Wie gut, dass du an meiner Seite bist. Ich liebe dich.“ Nawalny, der neben der 23 Jahre alten Darja auch einen 15 Jahre alten Sohn hat, war am Freitag im Straflager in der Polarregion gestorben.