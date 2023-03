Harsche Kritik an Biden Das „Willow Project“ – Kohlenstoffbombe in der Arktis oder Zukunft für Alaska?

Auch unter den indigenen Einwohnern findet sich große Unterstützung für das „Willow Project“. „Alaska kann nicht die Last unserer globalen Probleme mit der Erderwärmung tragen“, sagt Mary Peltola, eine Ureinwohnerin, die für die Demokraten im Repräsentantenhaus sitzt. So sieht es auch der Präsident der „Voice of the Arctic Iñupiat“, Nagruk Harcharek. Die Erschließung des Erdöls sei wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. „Ohne das Geld und die Steuereinnahmen wären wir abhängig vom Staat.“ Die unmittelbar betroffenen Menschen in der Siedlung von Nuiqsut sehen das anders. Bürgermeisterin Rosemary Ahtuangaruak beklagte in einem Brief an die Innenministerin Deb Haaland, die selbst indigen ist, dass ihre Kleinstadt „zum Ground Zero der Industrialisierung der Arktis“ werde.