Wikileaks-Gründer : Bewaffnete Polizisten positionieren sich vor Assanges Zufluchtsort in London

Bewaffnete Polizisten positionieren sich vor Assanges Zufluchtsort in London

Im Mai 2017 zeigte sich Julian Assange auf einem Balkon in der ecuadorianischen Botschaft in London. Foto: REUTERS/Peter Nicholls

London Seit fast sieben Jahren lebt Wikileaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London. Nun könnte die Flucht des Whistleblowers vor der Justiz wohl bald beendet sein.

Nach Berichten über eine baldige Ausweisung von Wikileaks-Gründer Julien Assange aus der ecuadorianischen Botschaft in London hat die britische Polizei bewaffnete Beamte vor dem Gebäude postiert. Gegen den 47-jährigen Australier bestehe Haftbefehl und die Polizei sei verpflichtet, diesen zu vollstrecken, sobald Assange die Botschaft verlasse, erklärte die Londoner Polizei am Freitag. An ihrer Vorgehensweise habe sich nichts geändert.