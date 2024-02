Wikileaks-Gründer Julian Assange kämpft gegen Auslieferung

Assanges Anhänger sind wenig zuversichtlich, dass die Anhörung gut für ihn ausgehen wird. Zwei Richter werden die Argumente beider Seiten prüfen. Eine Entscheidung könnte schon am Mittwoch fallen, aber es ist wahrscheinlicher, dass sie eine Zeit lang auf sich warten lässt. Der lähmend langsame Fortschritt in diesem Justizverfahren - immerhin sitzt Assange bisher schon 1776 Tage in Belmarsh unter harten Konditionen ein - wird vom aktuellen Chefredakteur von Wikileaks Kristinn Hrafnsson beklagt. „Diese Prozedur“, sagte er, „zeichnet sich durch einen verlängerten und schleichenden Zeitrahmen aus. Wir nennen es Bestrafung durch Verfahren. Es ist offensichtlich ein absichtlicher Versuch, ihn zu zermürben, ihn zu bestrafen, indem es so lange dauert.“