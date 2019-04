Wikileaks-Gründer : Britische Polizei nimmt Julian Assange in London fest

London Der Mitbegründer der Enthüllungsplattform Wikileaks ist am Donnerstag in London festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei.

Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach mehr als sechs Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Das teilte die Londoner Polizei am Donnerstag via Twitter mit. Er sei nun in Gewahrsam und werde so bald wie möglich einem Richter vorgeführt. Die Regierung von Ecuador entzog Assange zuvor das Asyl. Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Gerichtsbeschlusses von 2012.