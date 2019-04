Spur führt nach Spanien : Wikileaks wird mit Video von Gründer Julian Assange erpresst

Die Enthüllungsplattform Wikileaks wird nach eigenen Angaben erpresst. Im Fokus: Gründer Julian Assange. Angeblich sollen „dubiose Personen“ aus Spanien Forderungen gegenüber Wikileaks erhoben haben.

Die Enthüllungsplattform Wikileaks wird nach eigenen Angaben erpresst. Eine Gruppe "dubioser Personen" in Spanien habe gedroht, Fotos und Videoaufnahmen des Wikileaks-Gründers Julian Assange aus der ecuadorianischen Botschaft in London zu veröffentlichen, sagte Wikileaks-Sprecher Kristinn Hrafnsson am Mittwoch vor Journalisten in London. Sie hätten drei Millionen Dollar (2,7 Millionen Euro) gefordert.