Es soll Treffen gegeben haben : Durchsuchungen bei Islamisten in Deutschland nach Wien-Attentat

Durchsuchungen bei Islamisten in Deutschland nach Wien-Attentat

Polizisten stehen im Rahmen einer Durchsuchung vor einem Wohnhaus in Osnabrück. Nach dem islamistischen Terroranschlag von Wien haben Ermittler die Wohnungen von vier jungen Männern in Deutschland durchsucht. Foto: dpa/Friso Gentsch

Karlsruhe Wenige Tage nach dem Terroranschlag von Wien nehmen deutsche Ermittler vier junge Männer aus der Islamistenszene ins Visier. Es soll Kontakte zum Attentäter gegeben haben – und sogar Treffen.

Nach dem islamistischen Terroranschlag von Wien haben Ermittler am Freitagmorgen die Wohnungen von vier jungen Männern in Deutschland durchsucht. Sie gelten nicht als tatverdächtig, sollen aber direkt oder indirekt Verbindungen zu dem österreichischen Attentäter gehabt haben. Zwei der Männer sollen ihn im Sommer sogar in Wien getroffen haben, wie Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt (BKA) mitteilten. Festnahmen habe es nicht gegeben.