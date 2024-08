Absage von Taylor-Swift-Konzert Verdächtiger wollte „eine große Zahl an Menschen töten“

Nach Bekanntwerden der Festnahmen am Mittwoch hatte der Veranstalter der von Donnerstag bis Samstag geplanten Taylor-Swift-Konzerte in Wien alle drei Auftritte in der österreichischen Hauptstadt abgesagt. Die Polizei in Österreich hatte nach Angaben des Chefs der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DNS), Omar Haijawi-Pirchner, nicht darauf bestanden. Innenminister Gerhard Karner sagte, er habe aber volles Verständnis für die Entscheidung des Veranstalters zu der Absage. Er sagte: „Eine Tragödie konnte verhindert werden.“ Die „terroristische Bedrohung für ganz Europa“ habe sich bestätigt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einer weiter hohen Terrorgefahr in Europa und damit auch in Deutschland.