Wiederaufbau-Programm : Ein durchaus moralisches Angebot

Meseberg Bundeskanzlerin Angela Merkel und Italiens Regierungschef Giuseppe Conte versuchen in Meseberg einen deutsch-italienischen Gleichschritt. Dabei geht es vor allem um Geld.

Merkel hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Staats- und Regierungschefs wahlweise nach Berlin oder nach Meseberg eingeladen. Mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte Merkel vor zwei Wochen in Meseberg über die Lage der EU in Corona-Zeiten, über Geld und Hilfsprogramme, über nicht rückzahlbare Zuschüsse an EU-Partner sowie über Kreditlinien beraten. In der vergangenen Woche war mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte einer der besonders sparsamen vier unter den 27 EU-Staaten in Berlin. Rutte wehrt sich wie gegen den Merkel-Macron-Plan, besonders hart von der Pandemie getroffenen EU-Partnern mit Zuschüssen zu helfen, die diese nicht zurückzahlen müssen. Ein durchaus moralisches Angebot. Es geht um 500 Milliarden Euro, die die EU an den Finanzmärkten als Kredite aufnehmen und dann als Zuschüsse an Corona-Krisenstaaten weitergeben soll. Mit nochmals 250 Milliarden Euro Krediten wächst der schuldenfinanzierte Wiederaufbauplan der EU-Kommission dann auf 750 Milliarden Euro. Mehr als 300 Milliarden davon sollen an die Krisenländer Italien und Spanien gehen.