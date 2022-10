Kronprinzessin der Niederlande wird bedroht : Wie stark haben Kriminelle die Niederlande im Griff?

Die niederländische Kronprinzessin Amalia. Foto: dpa/Patrick van Katwijk

Berlin Die niederländische Kronprinzessin Amalia kann nicht allein in Amsterdam wohnen. Es gibt Drohungen der „organisierten Kriminalität’’. Auch Ministerpräsident Mark Rutte wird bedroht. Was ist nur los in den Niederlanden, dass die Kronprinzessin keine normale Studentin sein kann?

Von Casper van Es

Die Kronprinzessin muss im Palast bleiben. Der Traum vom eigenständigen Leben in Amsterdam ist ausgeträumt. Warum? Es gibt Drohungen gegen Amalia. Wahrscheinlich aus der Ecke der organisierten Kriminalität in den Niederlanden, genaueres sagen die Sicherheitskräfte nicht. Die Medien spekulieren wild - und häufig wird der Name eines der größten Kriminellen des Landes dabei genannt: Ridouan Taghi.

Taghi führte das größte kriminelle Netzwerk West-Europas. Laut Spezialisten hat er bereits mehr als eine Milliarden Euro am Handel mit Kokain verdient. Sein Netzwerk kontrollierte mehr als ein Drittel des Kokainhandels aus Südamerika nach Westeuropa.

Doch die Polizei nahm die Bande erst nach dem Mord an dem Rechtsanwalt Derk Wiersum am 18. September 2019 Ernst. 400 Polizeibeamten wurden damals gegen die organisierte Kriminalität eingesetzt, allein 100 kümmerten sich nur um den Mod - aber es war schon zu spät. Zwei Jahre zuvor hatte sich bereits Kronzeuge Nabil B. bei der Polizei gemeldet - doch man ging seinen Hinweise nicht konsequent nach. Wiersum war der Anwalt des Kronzeugen Nabil B. in dem Verfahren gegen Taghi. Dieser konnte für sich als Erfolg verbuchen, dass er bewiesen hatte, dass sich niemand aus der niederländischen Gesellschaft sicher fühlen kann.

Der Kriminelle aus Utrecht führt seine kriminellen Geschäfte auch nach seinen Verhaftung 16. Dezember 2019 in Dubai weiter fort. Aus dem Knast. Außer Rechtsanwalt Wiersum wurde auch Journalist Peter R. de Vries ermordet - wahrscheinlich auch auf Befehl Taghis.

Die zwei Morde entsprechen laut Kriminalitätsspezialisten dem, was die Idee hinter der Bedrohungen gegen die Kronprinzessin ist: Eine Zersetzung der Gesellschaft. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits den Mord von De Vries einen Terrorangriff genannt. Ein zweiter möglicher Grund könnte sein, dass die Kriminellen Amalia oder Premier Rutte entführen und gegen Taghi und Vertraute austauschen wollen.

Doch es gibt auch Erfolge auf der Seite der Polizei: Dutzende vermutliche Mitglieder der Bande Taghis stehen vor Gericht. Server wurden beschlagnahmt, Beweismittel, darunter Nachrichten Taghis, sichergestellt.

Das Problem der Kriminalität lässt sich jedoch nicht nur mit immer stärkerem Polizei-Einsatz lösen, so die wachsende Erkenntnis. Amsterdam präsentierte 2021 einen neuen Plan gegen Drogenkriminalität, Prävention ist darin ein wichtiger Punkt. Junge Männer, häufig aber nicht ausschließlich Migranten, aus Bezirken mit hoher Arbeitslosigkeit werden dem Bericht zufolge oft durch die Banden eingebunden. Dort finden sie schneller Geld, Status und Freundschaft, schreiben die Journalisten Wouter Laumans und Marijn Schrijver in das Buch „Mocromaffia“.Ein Zurück ist selten möglich.