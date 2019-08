Kampf gegen Terrorismus : Rätsel um Tod von Osama bin Ladens Sohn

Istanbul Der Sohn von Osama bin Laden stand für einen Generationenwechsel bei Al Kaida und war als künftiger Chef vorgesehen. Sein Tod ist ein Rückschlag für die Terrororganisation. Aber wie kam Hamza bin Laden eigentlich ums Leben?

Der junge bin Laden stand bei Al Kaida für einen Generationswechsel. In den vergangenen Jahren hatte er zu Anschlägen gegen den Westen und Saudi-Arabien aufgerufen. Er sei nicht nur verfolgt worden, weil er der Sohn von Osama bin Laden gewesen sei, twitterte Terror-Expertin Rita Katz. Hamza bin Laden sei zugetraut worden, das stark zersplitterte Lager der Dschihadisten weltweit zu einen, schrieb die Chefin des Unternehmens Site, das Regierungen mit Informationen über Terrorgruppen versorgt. Nach den Anschlägen in New York und Washington und den anschließenden Feldzügen der Nato in Afghanistan hatte die Bedeutung von Al Kaida abgenommen. Seit dem Tod von Osama bin Laden wird das Terrornetzwerk von dem ägyptischen Arzt Aiman al Sawahiri geführt. Der 67-Jährige musste sich in den vergangenen Jahren unter anderem der „Konkurrenz“ des Islamischen Staates (IS) erwehren, der mit seinem Siegeszug durch Syrien und den Irak zeitweise Zehntausende Extremisten aus aller Welt anzog. Die USA befürchten ein Wiedererstarken von Al Kaida zu einer Zeit, in der Washington mit den Taliban über ein Ende des Konfliktes in Afghanistan verhandelt, was zu einem Rückzug der US-Truppen vom Hindukusch nach 17-jährigem Kriegseinsatz führen soll.