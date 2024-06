Protest gegen Gesetzentwurf Wie es zu dem Angriff auf das Parlamentsgebäude in Kenia kam

Der kenianische Präsident William Ruto hatte bei seinem Amtsantritt versprochen, die wirtschaftliche Not im Land zu verringern. Das tödliche Chaos vom Dienstag in der Hauptstadt Nairobi zeigt, wie es inzwischen um die Unterstützung für ihn bestellt ist: Ein Teil des Parlamentsgebäudes brannte, als Demonstranten nach drinnen eilten und Abgeordnete flüchteten. Auf den Straßen lagen Leichen. Die Polizei soll das Feuer eröffnet haben, das Militär wurde entsandt. Kenia gilt als die stabilste Demokratie in Ostafrika. Der Angriff am Dienstag war der schwerste auf die Regierung des Landes seit Jahrzehnten.