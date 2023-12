Die normalen Attentäter von nebenan Wie Dschihadisten ihr terroristisches Gedankengut verschweigen

Der Geheimdienst ist gegen solche Taktiken praktisch machtlos. Vor allem, wenn wie bei Armand R. eine psychische Erkrankung dazu kommt. „Diese Persönlichkeitstypen können zwischen friedlichen Phasen und Agitation hin und her wechseln, was ihre polizeiliche Verfolgung besonders schwer macht. Wir sind weder Psychiater noch Psychologen“, sagt DGSI-Chef Nicolas Lerner der Zeitung „Le Monde“. Immerhin vereitelten seine Leute in den vergangenen sechs Jahren 43 Anschläge, drei davon in diesem Jahr. Dabei beobachtete Lerner, dass die Verdächtigen immer jünger werden - „der Jüngste war erst 13“. Und dass sie sich nicht mehr in der Moschee, sondern im Internet radikalisieren. Zum Teil äußerst schnell.