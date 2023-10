Mehr als zwei Millionen Wie die Palästinenser im blockierten Gazastreifen leben

Mehr als zwei Millionen Menschen leben im Gazastreifen, ihr Alltag wird seit Jahren beherrscht vom Konflikt mit Israel. Fast die Hälfte der Palästinenser ist nach Angaben der örtlichen Statistikbehörde jünger als 18. Viele von ihnen kennen nur die beengten Verhältnisse des dicht besiedelten Gebiets, denn die Ein- und Ausreise wird seit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas im Jahr 2007 streng kontrolliert. Vor allem Arbeitskräfte dürfen den Gazastreifen für Tageseinsätze verlassen, in dringlichen Fällen auch Kranke. Die jetzt verkündete Totalblockade von Wasser, Strom- und Treibstofflieferungen verschärft nach UN-Angaben die humanitäre Not in den Kommunen und Flüchtlingslagern noch einmal.