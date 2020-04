Naher Osten : Der Sieg über Saddam Hussein brachte Chaos und Terror

Bagdad Vor 17 Jahren eroberten amerikanische Soldaten die irakische Hauptstadt Bagdad – ein Ereignis, das die Machtverhältnisse in der Region verschob.

Die damalige amerikanische Regierung von Präsident George W. Bush hoffte nach dem Sturz des Diktators auf einen pro-westlichen Domino-Effekt, der Stabilität, Wohlstand und Demokratie in der ganzen Region verbreiten sollte. Doch 17 Jahre nach dem historischen Augenblick auf dem Firdos-Platz sieht die Bilanz ganz anders aus. Sie lautet: Destabilisierung des Irak, Entstehung des Islamischen Staats (IS), Machterweiterung des Iran und Rückzug der USA aus Nahost.

Schon an jenem 9. April registrierten Beobachter in Bagdad erste Zeichen von Chaos und Unrecht, die in den Folgejahren die Entwicklung im Irak bestimmen sollten. Im Zentrum der iranischen Hauptstadt waren Plünderer unterwegs, wie der amerikanische Journalist John Lee Anderson damals notierte: „Jeder nahm sich, was er konnte.“ Gebäude wurden in Brand gesetzt, Geschäfte leergeräumt, Autos gestohlen. Die irakischen Ordnungskräfte waren geflohen. Bushs „geopolitisches Fiasko“, wie die „Financial Times“ den Irak-Krieg einmal beschrieb, nahm seinen Anfang.