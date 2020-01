Gesellschaft : Wie Cyril Aggett aus der Einsamkeit gerettet wurde

Plymouth Ein 86-jähriger britischer Rentner wurde von Schülern aus seiner Isolation geholt. Der Kampf gegen die Vereinsamung ist aber auch Regierungspolitik.

Der ehemalige Schuhmacher lebt in der südenglischen Hafenstadt Plymouth, gleich neben der Coombe Dean School. Und deren Schülern fiel auf, dass Aggett nicht mehr vor die Tür trat. Sie klopften an, fragten nach seinem Befinden und luden ihn zum Lunch in der Schule ein. Das war, meint Ciryl Aggett heute, seine Rettung. Jetzt geht er an vier Tagen in der Woche zum Mittagessen in die Schulkantine und freut sich, dass es dort so laut ist.