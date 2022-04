Frankreichs „First Lady“ Brigitte Macron : „Er schuldet ihr alles“

Das Ehepaar Macron am Samstag vor der Stichwahl. Foto: AP/Thibault Camus

Paris Brigitte Macron ist 24 Jahre älter als ihr Mann, Frankreichs Präsident. Emmanuel Macron versicherte seiner damaligen Lehrerin schon mit 17, dass er sie heiraten werde. Nun könnte sie sein Trumpf zur Wiederwahl sein.

Als Emmanuel Macron mit den Danksagungen begann, war klar, dass er sich auch an die grazile blonde Frau richten würde, die in weißer Bluse und blauem Blazer in der ersten Reihe saß. „Diejenige, die mir am wichtigsten ist und die mir am meisten bringt in diesem einzigartigen Abenteuer des Lebens - Brigitte.“ Eine Liebeserklärung samt Handkuss, die ganz nach dem Geschmack des Publikums bei Macrons erster Wahlkampfkundgebung Anfang April in Nanterre war.

Doch Brigitte Macron ist nicht nur bei den Anhängerinnen und Anhängern des Kandidaten beliebt. 100.000 Briefe erreichten die dreifache Mutter, die gerade ihren 69. Geburtstag feierte, seit ihrem Einzug in den Elysée-Palast 2017. Dabei war die Präsidentengattin, 24 Jahre älter als ihr Mann, anfangs durchaus kritisch beäugt worden. Von Donald Trump musste sie sich bei dessen Besuch 2018 in Paris anhören, dass sie für ihr Alter doch noch gut in Form sei. Die siebenfache Oma geht mit solchen Sprüchen eher souverän um. Im Gegensatz zu ihrem oft technokratisch wirkenden Ehemann gilt Madame Macron als bodenständig und zugänglich. „Du bist der Faden, der mich mit dem wahren Leben verbindet“, sagte ihr Mann in seiner Abschiedsrede als stellvertretender Generalsekretär des Elysée-Palasts 2014.

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte begann bereits in der Schule. Das Paar lernte sich in der Theater-AG des Jesuitengymnasiums von Amiens kennen, wo Brigitte Auzière, damals noch mit dem Vater ihrer Kinder verheiratet, Lehrerin war. Mit 17 versicherte ihr brillanter Schüler, dass er sie einmal heiraten werde. Nach ihrer Scheidung war es 2007 dann so weit. Die Tochter einer alt eingesessenen Familie von Schokoladenherstellern zog zu ihrem Mann nach Paris und tauschte das Klassenzimmer gegen die Kulissen der Politik. „Er schuldet ihr alles. Wenn er Präsident ist, dann dank ihr“, zitiert das Buch „Madame la Présidente“ einen Vertrauten des Staatschefs.

„Brigitte, gib das Geschirr zurück“

Nachdem Macron zum Präsidenten gewählt wurde, legte er in einer Charta erstmals die Aufgaben der „première dame“ fest. Brigitte Macron hat damit zwar kein Statut wie ihr Mann es eigentlich wollte. Sie verfügt aber über ein eigenes Büro mit zwei Mitarbeitern im Elysée-Palast, den sie modernisieren ließ. Das Geld, das sie dafür ausgab, machte sie allerdings zur Zielscheibe der „Gelbwesten“, die 2018 gegen den Präsidenten protestierten. „Brigitte, gib das Geschirr zurück“, war damals noch einer der netteren Slogans. Gemeint war das Service, das die Macrons neu für den Elysée anschafften und das bis zu 500.000 Euro gekostet haben soll.

Die „Gilets jaunes“ waren nicht die einzigen, die es auf „Brigitte“ abgesehen hatten. Vor einigen Wochen kursierte in den sozialen Netzwerken das von einer rechtsextremen Nachrichtenseite lancierte Gerücht, dass die Präsidentengattin eigentlich als Mann geboren worden sei. Brigitte Macron reagierte mit einer Anzeige.

Im zweiten Wahlkampf ihres Mannes blieb die First Lady, die sich stets elegant in Louis Vuitton kleidet, eher im Hintergrund. Sie saß bei den großen Kundgebungen zusammen mit Kindern und Enkeln in der ersten Reihe und verfolgte das Fernsehduell gegen Marine Le Pen in der Garderobe des Präsidenten. „Ich werde das tun, was nötig ist“, soll sie wenig enthusiastisch zu einer weiteren Kandidatur ihres Mannes gesagt haben. Begeisterung zeigt sie dagegen in ihrem Engagement für die Krankenhausstiftung, deren Präsidentin sie ist.