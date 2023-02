Auftritte in Moskau und Warschau Wie Biden auf Putin reagiert

Es ist der 363. Kriegstag, an dem Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau beteuert, „keinen Krieg gegen das Volk der Ukraine“ zu führen und in seiner Rede zur Lage der Nation die sozialen Wohltaten seiner Regierung auch den Menschen in den annektierten Gebieten zukommen lassen will. Es ist derselbe Tag, an dem Putins Luftwaffe Wohnhäuser im annektierten Cherson bombardiert, nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen tötet. Eingebettet sind die tödlichen Widersprüche von Worten und Taten in eine Kette von Anschuldigungen Putins gegen „den Westen“, der sich entschlossen habe, „die historischen Gebiete, die man heute Ukraine nennt, unserem Land wegzunehmen“.