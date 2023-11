Viele Ansteckungen in Peking und Umgebung WHO will von China Aufklärung über Lungenentzündung bei Kindern

„Die WHO hat China offiziell um detaillierte Informationen über die Zunahme von Atemwegserkrankungen und die gemeldet Häufung von Lungenentzündungen bei Kindern gebeten“, erklärte die UN-Gesundheitsbehörde am Mittwoch in Genf. Sie rief die Menschen in China dazu auf, sich impfen zu lassen, sich von Erkrankten fernzuhalten, Masken zu tragen und bei Symptomen zu Hause zu bleiben.