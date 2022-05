WHO-Chef zum Abtreibungsrecht : „Einschränkungen gefährden Frauen und Mädchen“

Genf Die mögliche Absetzung des Abtreibungrechts in den USA hat eine Debatte ausgelöst. Nun hat sich auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, geäußert. Er spricht sich für das Recht auf Abtreibung aus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte am Mittwoch, ein erschwerter Zugang zu Abtreibungen reduziere „nicht die Anzahl der Abbrüche - es treibt nur Frauen und Mädchen dazu, unsichere Methoden zu wählen“. Der WHO-Chef äußerte sich, nachdem sich in den USA die Aufhebung eines Grundsatzurteils zum Schutz des Abtreibungsrechts abzeichnet.

In den USA waren am Dienstag tausende Menschen wegen der sich abzeichnenden Aufhebung des Grundrechts auf Abtreibung auf die Straße gegangen. Große Demonstrationen gab es unter anderem in Städten wie Washington, New York, Boston, Los Angeles und Seattle.