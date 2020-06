„Regelverstöße“ reichen aus : Whistleblowerin berichtet von Folter in chinesischem Lager

Berlin Ein „Regelverstoß“ als Grund für Folterungen? Das zumindest gibt die chinesische Whistleblowerin Sayragul Sauytbay als Grund für Misshandlungen an. Nach eigenen Angaben ist sie in einem Umerziehungslager der chinesischen Regierung gefoltert worden.

Das sagte die 43-jährige dem Nachrichtenmagazin „Stern“. Sauytbay wurde in China in eines der geheimen Umerziehungslager verschleppt und gezwungen, dort monatelang als Lehrerin zu unterrichten. Folter und medizinische Experimente sind dort laut Sauytbay an der Tagesordnung. Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie in Schweden.