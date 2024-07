Bis 1975 spanische Kolonie Frankreich unterstützt Marokkos Anspruch auf Westsahara

Frankreich hat in einem bedeutenden Schritt Marokkos Anspruch über das völkerrechtlich umstrittene Gebiet der Westsahara anerkannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte in einem Brief an Marokkos König Mohammed VI., dass „die Gegenwart und die Zukunft der Westsahara im Rahmen der marokkanischen Souveränität liegen.“ Frankreich unterstütze den von Marokko 2007 vorgeschlagenen Autonomieplan für die Region. Dieser Plan stelle die einzige Grundlage für eine gerechte und dauerhafte politische Lösung im Einklang mit den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates dar.