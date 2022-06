Nahost-Politik : Rechtslage im Westjordanland ändert sich - Israels Regierung verliert entscheidende Abstimmung

Tel Aviv Die Acht-Parteien-Koalition in Israel wackelt. Bereits im April hatte die Regierung von Naftali Bennett ihre hauchdünne Mehrheit verloren. Nun konnte sie ein wichtiges Gesetz für das Westjordanland nicht durchsetzen.

Israels Regierung hat am Montag eine entscheidende Abstimmung im Parlament verloren. Justizminister Gideon Saar hatte zuvor betont, er sehe die Abstimmung als Test für die Überlebensfähigkeit der Acht-Parteien-Koalition an. Bei der Abstimmung ging es um die Anwendung von israelischem Recht auf israelische Siedler in den besetzten Palästinensergebieten. Diese Regelung besteht seit 1967, muss allerdings alle fünf Jahre verlängert werden. Die aktuelle Regelung läuft Ende Juni aus.

52 Abgeordnete stimmten für die Richtlinie, 58 dagegen.