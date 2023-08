Gefechte mit israelischen Soldaten Jugendlicher bei Razzia im Westjordanland erschossen

Im Süden des Westjordanlands nahmen Soldaten zwei Palästinenser fest, die im Verdacht stehen, an tödlichen Schüssen auf eine israelische Frau einen Tag zuvor beteiligt gewesen zu sein. Ein Mann war bei dem Zwischenfall schwer verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Militärs gestanden die beiden Verdächtigen, an dem Anschlag in der Nähe der palästinensischen Stadt Hebron beteiligt gewesen zu sein. Das israelische Militär meldete zudem Durchsuchungen im gesamten Westjordanland. 20 Palästinenser seien verhört und illegale Fahrzeuge beschlagnahmt worden. Weitere 13 Verdächtige seien in der Umgebung von Hebron festgenommen worden.