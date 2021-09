Westjordanland : Israelisches Militär tötet fünf militante Palästinenser bei Razzien

Jerusalem Im Westjordanland sind bei mehreren Schusswechseln mit israelischen Sicherheitskräften mindestens fünf militante Palästinenser getötet worden. Zu den Auseinandersetzungen ist es in der Nacht zum Sonntag bei Razzien gegen die radikalislamische Hamas gekommen.

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett erklärte, Sicherheitskräfte seien in dem Gebiet gegen Hamas-Mitglieder vorgegangen, „die in sehr naher Zukunft Terroranschläge hätten verüben“ wollen. Die Soldaten hätten so gehandelt, wie man es „von ihnen erwartet“ habe. Sie hätten die volle Rückendeckung der Regierung. Armeesprecher Amnon Schefler ergänzte, die Razzia hätten die Truppen in Zusammenarbeit mit dem israelischen Inlandsgeheimdienst Schin Bet und der Grenzschutzpolizei ausgeführt. Als sie Festnahmen im Westjordanland vorgenommen hätten, seien sie beschossen worden.