Porträt des österreichischen Rechtspopulisten Herbert Kickl - vom „Sprüchemacher“ zum Kanzler?

Der 55-Jährige, der vor drei Jahren die Führung der EU- und islamkritischen Partei übernommen hatte, steht am Höhepunkt seiner Karriere. Bei der Nationalratswahl am Sonntag wurden die „Blauen“, die bereits seit Jahrzehnten zur politischen Landschaft in Österreich gehören, erstmals bei einer Parlamentswahl stimmenstärkste Kraft. Damit hat Kickl der Partei nicht nur zu einem fulminanten Comeback verholfen, er hat es auch weiter geschafft als seine international bekannteren und charismatischeren Vorgänger Jörg Haider und Heinz-Christian Strache. Um in das Kanzleramt einzuziehen, müsste Kickl aber noch einige Hürden überwinden.