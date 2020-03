Zahl der zugelassenen Mitarbeiter deutlich reduziert : USA schränken Arbeitsmöglichkeiten chinesischer Staatsmedien im Land ein

Washington Die US-Regierung schränkt die Arbeitsmöglichkeiten chinesischer Staatsmedien in den Vereinigten Staaten deutlich ein. Die Maßnahme wurde zwei Wochen nach der Ausweisung von drei Journalisten der US-Zeitung „Wall Street Journal“ aus China getroffen.

Maximal 100 Mitarbeiter dürfen die betroffenen fünf chinesischen Medien künftig nur noch in den USA haben. Das sagte am Montag ein Mitarbeiter des Außenministeriums in Washington. Bislang durften etwa 160 Mitarbeiter pro Medium in den USA arbeiten.