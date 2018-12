Weniger Zucker und Fett in Fertigprodukten: Landwirtschaftsministerin Klöckner erhält für Initative viel Kritik

Weniger Zucker und Fett in Fertigprodukten

Berlin Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat die geplante Reduzierung von Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten über Vereinbarungen mit den Herstellern verteidigt. Von einigen Seiten gibt es aber massive Kritik.

Weniger Zucker, Salz und Fett: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat mit der Industrie konkrete Zielvereinbarungen zur Reduktion dieser Zutaten in Fertigprodukten bis 2025 vereinbart. „Verbraucher sollen dabei unterstützt werden, weniger Kalorien aufzunehmen“, sagte Klöckner dazu am Mittwoch. Erstmals habe sich die Ernährungswirtschaft selbst dazu verpflichtet, dabei zu helfen. Der freiwillige Charakter der Vereinbarungen stieß aber auch auf scharfe Kritik.

Klöckner stellte in Berlin die ersten „konkreten Zielvereinbarungen“ mit der Wirtschaft vor. So verpflichtete sich die Getränkeindustrie dazu, bis 2025 in ihren nicht-alkoholischen Produkten den Zuckergehalt um 15 Prozent zu reduzieren. Frühstücks-Cerealien für Kinder sollen bis dahin 20 Prozent weniger Zucker enthalten, Kinderjoghurts zehn Prozent weniger Zucker.