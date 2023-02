Alles andere als neutral Wenig Vertrauen auf Chinas Friedensinitiative im Ukraine-Krieg

Bei einem Besuch in Russland wurde der leitende chinesische Außenpolitiker Wang Yi am Mittwoch von Putin höchstpersönlich empfangen. Wang Yi wollte in Moskau auch den Friedensplan thematisieren, hieß es vorab - offiziell drang zu dem Thema aber dann zunächst doch nichts nach außen. Was also beabsichtigt Peking? Im Folgenden einige wichtige Fragen und Antworten.