Weltstrafengericht in Den Haag : Staatschef nicht durch Immunität geschützt

Den Haag Ein amtierendes Staatsoberhaupt ist laut Weltstrafengericht nicht durch Immunität vor internationaler Strafverfolgung geschützt. Jordanien hätte den nun abgesetzten Präsidenten des Sudans Omar al-Baschir bei seinem Besuch 2017 festnehmen müssen.

in amtierendes Staatsoberhaupt ist nach einem Urteil des Weltstrafgerichtes nicht durch Immunität geschützt vor internationaler Strafverfolgung. Daher hätte Jordanien den nun abgesetzten Staatspräsidenten des Sudan, Omar al-Baschir, 2017 bei dessen Besuch festnehmen und an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern müssen. Mit diesem Urteil bekräftigten die Richter der Berufungskammer am Montag in Den Haag das Urteil der ersten Instanz. Allerdings wird das Fehlverhalten keine Konsequenzen haben für Jordanien.