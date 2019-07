Ankündigung von Präsident Macron : Frankreichs Militär soll bald auch im Weltraum aktiv sein

Paris Frankreich will seine Luftwaffe erweitern und ein militärisches Weltraumkommando aufbauen. Das hat Präsident Emmanuel Macron angekündigt. Der Weltraum sei ein „neuer Bereich der Konfrontation“.

„Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen“, sagte Macron am Samstag bei einer Rede vor Militärs in Paris. Er äußerte sich am Vorabend des französischen Nationalfeiertages. Die Feierlichkeiten am Sonntag stehen dieses Jahr im Zeichen der europäischen Verteidigung.