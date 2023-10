Welthunger-Index 2023 Stagnation bei Hungerbekämpfung

Die Welthungerhilfe hat eine Stagnation im weltweiten Kampf gegen den Hunger beklagt. Seit 2015, als die Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 die Beseitigung des Hungers als nachhaltiges Entwicklungsziel formulierten, habe es kaum Fortschritte gegeben, heißt es in dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Welthunger-Index 2023. Mehr als 735 Millionen Menschen weltweit seien unterernährt, könnten also auf Dauer durch Nahrung weniger Kalorien zu sich nehmen, als sie täglich verbrauchten. Klimawandel, weltweite Konflikte, Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hätten zudem einzelne Fortschritte verlangsamt oder gar umgekehrt.