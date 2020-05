Deutschland weit unter zwei Prozent : Nur neun von 29 Nato-Staaten erreichen 2019 Ziel bei Verteidigungsausgaben

Britische Soldaten mit von der NATO geführten Truppen der Resolute Support Mission treffen in der Nähe eines Angriffsortes in Kabul, Afghanistan, ein. Foto: AP/Tamana Sarwary

Brüssel Neun Nato-Mitglieder haben im vergangenen Jahr das Ziel erreicht, zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Am meisten steuert die USA zur Nato bei. Deutschland verzeichnet zwar einen Anstieg, ist aber noch weit vom Zwei-Prozent-Ziel entfernt.

Im vergangenen Jahr haben neun der 30 Nato-Länder das Ziel der Militärallianz bei den Verteidigungsausgaben erreicht. Wie das Bündnis am Donnerstag in seinem Jahresbericht mitteilte, kamen mit Bulgarien und Rumänien zwei weitere europäische Länder auf die Marke von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Deutschland verzeichnete einen massiven Anstieg, ist mit 1,38 Prozent aber noch weit von dem Nato-Ziel entfernt.

US-Präsident Donald Trump drängt die europäischen Alliierten seit Jahren zu deutlich höheren Verteidigungsausgaben. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verwies auf das deutliche Plus seit 2016. Seitdem würden die europäischen Mitglieder und Kanada ihre Ausgaben bis Jahresende um 130 Milliarden Dollar (118,9 Milliarden Euro) erhöht haben. Bis 2024 würden es dann 400 Milliarden Dollar mehr sein.

Deutschland verzeichnete nach den Nato-Kriterien einen Anstieg der Verteidigungsausgaben nach aktuellen Preisen um gut fünf Milliarden auf 54,8 Milliarden Dollar. Im Jahr 2018 hatte der deutsche Anteil an der Wirtschaftsleistung noch bei 1,24 Prozent gelegen.

An der Spitze der Nato-Mitglieder stehen weiter die USA mit 3,42 Prozent der Wirtschaftsleistung. Dies sind in aktuellen Preisen 730 Milliarden Dollar und damit mehr als zwei Drittel der Gesamtausgaben in der Nato von 1,039 Billionen Euro.