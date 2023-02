Aktion am 6. Januar 2021 Weiterer US-Kapitolstürmer zu drei Jahren Haft verurteilt

Wegen Beteiligung am Sturm aufs US-Kapitol und einer späteren Drohung gegen die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ist ein Texaner zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt worden. Garret M. habe seit seiner Festnahme bereits mehr als zwei Jahre hinter Gittern verbracht und dürfte dank guter Führung nur noch weitere acht Monate sitzen, sagte sein Anwalt F. Clinton Broden am Mittwoch (Ortszeit). Der 36-jährige M. gehörte zu den zahlreichen Kapitolstürmern, die ihre Aktionen am 6. Januar 2021 mit Posts in sozialen Medien ausgiebig dokumentierten.