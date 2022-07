Zwei Jahre nach Tötung : Weitere Polizisten im Fall George Floyd zu Haftstrafen verurteilt

Washington Mehr als zwei Jahre nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA müssen zwei weitere beteiligte Ex-Polizisten ins Gefängnis.

Alexander Kueng und Tou Thao wurden am Mittwoch vor einem Bundesgericht in St. Paul im Bundesstaat Minnesota zu je drei und dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, wie das US-Justizministerium mitteilte. Thomas Lane, ein dritter beteiligter Ex-Polizist, erhielt in der vergangenen Woche bereits eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren.