Neue Strategie Wie Kamala Harris Trump und Vance lächerlich macht

Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte bei einem Auftritt in der „Daily Show“, es sei verlockend, alles nur auf Trump zu konzentrieren, „weil es so irritierend ist, was seine Rückkehr bedeutete“. Aber es müsse auch um J.D.Vance gehen, „weil sich zeigt, wie merkwürdig der ist“. Der habe systematisch so viele Menschen gegen sich aufgebracht. „Etwa mit der Idee, Eltern sollten extra Stimmen bei den Wahlen bekommen.“