Maduro-Dekret in Venezuela Weihnachten schon im Oktober - „als Dank an das kämpferische Volk“

Mitten in einer schweren innenpolitischen Krise mit Wahlbetrugs-Vorwürfen hat Venezuelas sozialistischer Machthaber Nicolas Maduro für eine Überraschung gesorgt. „Es ist September, und es riecht schon nach Weihnachten. Als Dank an das kämpferische Volk werde ich Weihnachten per Dekret auf den 1. Oktober vorziehen“, sagte der Autokrat in seiner eigenen Fernsehsendung „Con Maduro+“.