Fast Fashion Frankreich will Werbeverbot für Wegwerf-Mode durchsetzen

Frankreich will ein Werbeverbot für Wegwerf-Mode durchsetzen. Die Debatte über einen entsprechenden Gesetzesvorschlag fand am Donnerstag in der Nationalversammlung statt. Im Visier sind Modemarken wie das in China gegründete Unternehmen Shein, die in raschem Wechsel immer neue Kleidungsstücke zu sehr niedrigen Preisen anbieten. „Diese niedrigen Preise gehen auf Kosten der Sozialstandards und der Umwelt“, heißt es einem Bericht, der dem Gesetzesvorhaben zugrunde liegt.