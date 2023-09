Neues Gesetz gegen Wohnungsnot New York geht gegen Airbnb vor

2019, im Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, besuchten offiziellen Angaben zufolge 66,6 Millionen Touristen New York, an denen die Stadt 47,4 Milliarden Dollar verdiente, und die 283.000 Arbeitsplätze sicherten. Das neue Gesetz könnte die Hotelpreise in die Höhe treiben, was Urlauber mit kleinerem Budget wahrscheinlich von einer Reise nach New York abhalten wird.