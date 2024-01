Wegen Waffenverkäufen an Taiwan China verhängt Sanktionen gegen fünf US-Unternehmen

China hat nach eigenen Angaben Sanktionen gegen fünf US-Rüstungsunternehmen wegen ihrer Beteiligung an Waffenverkäufen an Taiwan verhängt. Die „Gegenmaßnahmen“ gegen die Firmen bestünden „aus dem Einfrieren des Eigentums dieser Unternehmen in China, einschließlich ihres beweglichen und unbeweglichen Eigentums, und im Verbot von Transaktionen und Zusammenarbeit“ mit diesen Firmen für „Organisationen und Einzelpersonen in China“, erklärte das chinesische Außenministerium am Sonntag. „Die US-Waffenverkäufe an die chinesische Region Taiwan (...) verletzen ernsthaft Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen“, hieß es weiter.